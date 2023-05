Lucro da Kraft Heinz cresce 7,7% no 1º trimestre, para US$ 836 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 14:46 Compartilhe

São Paulo, 3 – A companhia de alimentos Kraft Heinz, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 836 milhões, ou US$ 0,68 por ação, no primeiro trimestre deste ano, informou a companhia nesta quarta-feira (3). O resultado é 7,7% maior em relação ao obtido em igual período do ano anterior, de US$ 776 milhões, ou US$ 0,63 por ação. Em termos ajustados, o lucro subiu 13,3%, para US$ 0,68 por ação e superou a previsão de analistas do FactSet, que esperava US$ 0,60.

As vendas líquidas avançaram 7,3%, para US$ 6,489 bilhões e também ficaram à frente do consenso do FactSet, de US$ 6,39 bilhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 10,3% no primeiro trimestre, a US$ 1,48 bilhão.

As vendas orgânicas aumentaram 9,4% no primeiro trimestre na comparação anual. Os preços subiram 14,7% em relação ao período equivalente do ano anterior, com crescimento tanto na América do Norte quanto no segmento Internacional. Já o volume caiu 5,3%.

“Entregamos resultados sólidos no primeiro trimestre de 2023, com crescimento de vendas líquidas nas zonas da América do Norte e Internacional”, avaliou o CEO da Kraft Heinz, Miguel Patricio.

Para o segundo trimestre de 2022, a empresa manteve a expectativa de aumento para as vendas líquidas orgânicas entre 4% e 6% em relação a igual período do ano anterior.

