Lucro da Kraft Heinz cai 90% no 2º tri, para US$ 102 milhões

31/07/2024 - 12:03

A companhia de alimentos Kraft Heinz, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 102 milhões, ou US$ 0,08 por ação, no segundo trimestre deste ano, informou a companhia nesta quarta-feira, 31. O resultado representa recuo de 89,8% ante US$ 1 bilhão em igual período de 2023, ou US$ 0,81 por ação.

Em termos ajustados, o lucro cedeu 1,3%, para US$ 0,78 por ação, mas ficou acima do consenso compilado pela FactSet, de US$ 0,73. As vendas líquidas caíram 3,6%, de US$ 6,721 bilhões para US$ 6,476 bilhões, enquanto analistas esperavam um valor de US$ 6,55 bilhões.

As ações da companhia subiam 3,31% na Nasdaq por volta das 11 horas (de Brasília), com o lucro superando as expectativas, apesar das vendas abaixo do esperado.

A companhia atribuiu o recuo nas vendas do trimestre a um impacto negativo de 1 ponto porcentual das variações cambiais, além da pressão de 0,2 ponto porcentual de desinvestimentos.

As vendas líquidas orgânicas diminuíram 2,4% na comparação anual. O preço aumentou 1 ponto porcentual, com aumentos nos segmentos da América do Norte e Mercados Emergentes, parcialmente compensados por preços mais baixos nos Mercados Desenvolvidos Internacionais, disse.

“O preço favorável deve-se principalmente aos ajustes de preço em certas categorias para mitigar os custos mais altos dos insumos. O volume/mix caiu 3,4 pontos porcentuais em relação ao período do ano anterior, com quedas nos segmentos da América do Norte e Mercados Desenvolvidos Internacionais, parcialmente compensadas pelo crescimento de volume/mix nos Mercados Emergentes”, afirmou a Kraft Heinz.

Já a queda no volume/mix foi atribuída principalmente à diminuição do sentimento do consumidor.

Para o CEO da empresa, Carlos Abrams-Rivera, afirmou que o crescimento das vendas líquidas foi menor do que o inicialmente previsto, “já que o sentimento do consumidor continua cauteloso”. “Embora agora estejamos esperando uma melhoria mais gradual na receita no segundo semestre do ano, continuamos a desbloquear eficiências que nos permitem fazer investimentos enriquecedores em nossas marcas, aumentar os lucros e impulsionar o crescimento futuro das vendas”, disse.

Para o acumulado do ano fiscal de 2024, a Kraft manteve a previsão anterior de lucro ajustado de US$ 3,01 a US$ 3,07 por ação. Já as vendas líquidas orgânicas devem ficar entre a estabilidade e a queda de 2%, em comparação com uma perspectiva anterior de estáveis a 2% acima.