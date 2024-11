Lucro da Klabin sobe 197,5% e atinge R$ 729 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 8:35 Para compartilhar:

A Klabin registrou lucro líquido de R$ 729 milhões no terceiro trimestre de 2024, com alta de 197,5% ante o mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado pela companhia nesta segunda-feira, 4.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Klabin somou R$ 1,805 bilhão, avanço de 33% na comparação anual e queda de 12% no intervalo trimestral.

A receita líquida da Klabin, por sua vez, atingiu R$ 4,999 bilhões no período, o que representa expansão de 14% ante um ano e alta de 1% no intervalo trimestral.

Segundo a empresa, o terceiro trimestre marcado pela melhora das condições de mercado nos segmentos de papéis e embalagens observadas desde o início do ano, “porém parcialmente refletidas nos resultados da companhia devido aos problemas logísticos que seguem afetando as operações de contêineres nos portos do Sul e Sudeste do Brasil”.

Os mercados de Tissue, papel cartão e containerboard mostraram resiliência e boas taxas de ocupação, mas os segmentos de papel de imprimir e escrever e algumas especialidades seguiram desaquecidos, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira.