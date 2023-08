Lucro da Kepler Weber cai 44,6% no 2º trimestre, para R$ 33,4 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 10:00 Compartilhe

A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, obteve lucro líquido de R$ 33,4 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 44,6% ante os R$ 60,2 milhões apurados em igual período do ano passado, informou a companhia na quarta-feira, 2, depois do fechamento do mercado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 53,8 milhões, queda de 42,9%.

A receita líquida da companhia diminuiu 21,9% na mesma comparação, para R$ 281,2 milhões. No segundo trimestre de 2023, o mercado interno representou 91% da receita líquida, e o externo, 9%, em comparação a 89% e 11%, respectivamente, um ano antes.

Segundo a Kepler, o segundo trimestre do ano é historicamente o período de menor atividade, e 2023 não foi uma exceção. “Neste segundo trimestre de 2023, a performance foi bastante positiva, só perdendo para o 2T22, sendo superior a todos os demais segundos trimestres da história da companhia, demonstrando resiliência frente ao momento desafiador, especialmente para os agricultores que compõem o segmento de fazendas”, disse a empresa.

A receita líquida do segmento Fazendas da Kepler no segundo trimestre de 2023 diminuiu 37,3% ante igual período de 2022, para R$ 82,7 milhões.

“A produção de grãos no Brasil no ciclo 2022/23 está em patamares recordes, mas a redução de pedidos de vendas é explicada pela elevada taxa de juros e pela redução da remuneração do produtor, causada pela queda no preço das commodities, levando à postergação dos investimentos”, disse a Kepler. “Por outro lado, é importante citar as expectativas positivas para o novo Plano Safra e as condições vantajosas das linhas de crédito disponíveis para os produtores rurais.”

Já o segmento de agroindústrias gerou R$ 85,2 milhões em receita líquida no segundo trimestre, queda de 37,5% na comparação anual. Além da alta taxa de juros, a redução foi atribuída à postergação de investimentos de grandes clientes para o segundo semestre de 2023, mas a expectativa da empresa é de que o fechamento dos negócios ocorra no terceiro trimestre.

A receita de negócios internacionais caiu 38,3%, para R$ 25 milhões. Segundo a Kepler, a queda foi motivada principalmente por menores vendas no Paraguai e Uruguai e juros internacionais elevados que têm inviabilizado a execução de projetos de armazenagem em alguns países, especialmente nos que não possuem linhas de financiamentos subsidiados para o agronegócio.

O segmento de portos e terminais teve receita líquida de R$ 28 milhões no segundo trimestre, cinco vezes maior do que a de igual período de 2022. A Kepler explicou que o desempenho foi resultado “de uma boa performance de vendas e a possibilidade de entregas sequenciais”.

A receita líquida de reposição e serviços aumentou 32,7%, atingindo R$ 60,4 milhões, resultado de maior alcance de clientes, que permitiu crescimento em todas as regiões, segundo a empresa.

