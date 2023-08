Lucro da JM Smucker sobe 67% no 1º trimestre fiscal, para US$ 183,6 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 10:12 Compartilhe

São Paulo, 29 – A empresa de alimentos JM Smucker, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 183,6 milhões, ou US$ 1,79 por ação, no primeiro trimestre do ano fiscal 2024, encerrado em 31 de julho, informou a companhia nesta terça-feira, 29. O resultado representa avanço de 67% na comparação com igual período do ano fiscal anterior, quando a empresa lucrou US$ 109,8 milhões, ou US$ 1,03 por ação.

O lucro ajustado foi de US$ 2,21 por ação, 32% acima na comparação anual. A receita caiu 4%, para US$ 1,805 bilhão. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 2,02 por ação e receita de US$ 1,84 bilhão.

A companhia se beneficiou do aumento de preços no último trimestre. Em nota, a JM Smucker destacou que houve recuo nas vendas líquidas, mas aumento nas vendas líquidas comparáveis, impulsionadas pela manteiga de amendoim, vendas de fabricação contratada relacionadas às marcas de alimentos para animais de estimação e produtos de café.

“Nossos resultados do primeiro trimestre refletem um início positivo para nosso ano fiscal, incluindo crescimento no volume de cada segmento de negócios”, afirmou Mark Smucker, presidente do Conselho e diretor executivo.

Para todo o ano fiscal de 2024, a JM Smucker elevou sua estimativa de lucro ajustado para um intervalo de US$ 9,45 a US$ 9,85 por ação, de uma faixa entre US$ 9,20 e US$ 9,60 anteriormente.

A companhia espera que as vendas líquidas caiam entre 10% e 11% no ano.

“Nosso momento atual nos negócios nos dá confiança para aumentar nossas expectativas de lucro por ação para este ano fiscal. Nos próximos meses, continuaremos a apoiar nossas principais plataformas de crescimento – café, snacks e produtos para animais de estimação – que estão bem posicionadas para impulsionar um crescimento sustentável e entregar valor de longo prazo aos acionistas”, completou Mark Smucker.

*Com informações da Dow Jones Newswires

