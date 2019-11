Lucro da JM Smucker sobe 12% e atinge US$ 211,2 mi no 2º tri fiscal

São Paulo, 22 – A empresa de alimentos JM Smucker, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 211,2 milhões, ou US$ 1,85 por ação, no segundo trimestre fiscal de 2020, encerrado em 31 de outubro, informou a companhia na manhã desta sexta-feira, 22.

O resultado representa alta de 12% na comparação com os US$ 188,5 milhões, ou US$ 1,66 por ação, registrados em igual período do ano fiscal anterior. O lucro líquido ajustado foi de US$ 2,26 por ação, 4% acima dos US$ 2,17 obtidos em igual período do ano fiscal anterior.

Já as vendas líquidas somaram US$ 1,96 bilhão no trimestre, queda de 3% na comparação anual com os US$ 2,02 bilhões obtidos no segundo trimestre fiscal de 2019.

Segundo a companhia, o declínio nas vendas ocorreu em parte por causa da venda do negócio de panificação da empresa nos Estados Unidos em 31 de agosto. O CEO da empresa Mark Smucker afirmou, em comunicado divulgado para a imprensa, que o desempenho de vendas veio abaixo de suas expectativas, mas que os segmentos de ração para pets e de café apresentaram bom resultado.

Analistas consultados pela FactSet projetavam lucro ajustado de US$ 2,13 por ação e receita de US$ 1,97 bilhão.

Após a divulgação dos resultados financeiros, os papéis da companhia, negociados na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), registravam queda de 0,45%, sendo negociados a US$ 103,68 por ação, às 10h15 de Brasília.

No segmento de café, as vendas no varejo tiveram variação negativa de 0,3%, para US$ 543,4 milhões. As vendas no varejo de ração para pets caíram 2,5%, para US$ 709,9 milhões. Já na Divisão de Alimentos, a receita diminuiu 7,7% para US$ 426,1 milhões.

A companhia revisou a orientação financeira para o ano fiscal de 2020. Agora, a JM Smucker espera recuo de 3% na receita líquida, ante previsão de queda de 1% a estabilidade. O lucro ajustado foi reduzido do intervalo de US$ 8,35 a US$ 8,55 por ação para o intervalo de US$ 8,10 a US$ 8,30 por ação.