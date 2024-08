Lucro da JM Smucker sobe 1% no 1º trimestre fiscal de 2025, para US$ 185 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 11:42 Para compartilhar:

São Paulo, 28 – A empresa de alimentos JM Smucker, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 185 milhões, ou US$ 1,74 por ação, no primeiro trimestre do ano fiscal 2025, encerrado em 31 de julho, informou a companhia nesta quarta-feira. O resultado representa avanço de 1% na comparação com igual período do ano fiscal anterior, quando a empresa lucrou US$ 183,6 milhões, ou US$ 1,79 por ação.

O lucro ajustado foi de US$ 2,44 por ação, 10% acima na comparação anual. A receita subiu 18%, para US$ 2,125 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 2,17 por ação e receita de US$ 2,1 bilhões.

“Estamos satisfeitos com o forte início do nosso ano fiscal e com a capacidade de entregar vendas líquidas e crescimento dos lucros no que continua a ser um ambiente de consumo dinâmico”, disse o presidente do Conselho, presidente e CEO, Mark Smucker. “Esses resultados são impulsionados pelo foco que estabelecemos e pelo progresso que fizemos na entrega de nosso negócio principal, integrando com sucesso as Hostess Brands e alcançando nossos objetivos de transformação, disciplina de custos e geração de caixa.”

Para todo o ano fiscal de 2025, a JM Smucker diminuiu sua estimativa de lucro ajustado para um intervalo de US$ 9,60 a US$ 10 por ação, de uma faixa entre US$ 9,80 e US$ 10,20 anteriormente. Analistas estimam atualmente que a empresa ganhará US$ 10,03 por ação em 2025. A companhia também reduziu a expectativa de crescimento em vendas, de 9,5% a 10,5% para 8,5% a 9,5%.

Conforme a JM Smucker em nota, a orientação e vendas atualizada reflete um ambiente de consumo dinâmico contínuo, impulsionado por pressões inflacionárias e uma redução na renda discricionária que afeta as categorias de snacks para cães e produtos de panificação doces.

Somado a isso, também estão previstos impactos da elasticidade da demanda no portfólio de café por causa de ações adicionais de preços como resultado de custos de café verde mais elevados do que o esperado, parcialmente compensados por expectativas aumentadas para os sanduíches Uncrustables.