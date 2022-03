Lucro da JBS cresce 61% no 4º tri; resultado anual sobe mais de 3 vezes

Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – A JBS revelou nesta segunda-feira que teve lucro líquido de 6,47 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 61% ante igual período de 2020, enquanto o resultado anual disparou mais de três vezes, para 20,5 bilhões de reais.

O desempenho trimestral ficou acima da expectativa média de analistas, de 5,8 bilhões, segundo a Refinitiv. No trimestre e no ano, que cresceu expressivos 345,5%, o lucro teve impulso das operações da JBS USA e de fortes exportações para a China.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado somou 13,15 bilhões de reais no trimestre, alta ano a ano de 86,9%, e também superior à projeção de analistas, de 10,2 bilhões de reais. A margem Ebitda subiu 4,3 pontos percentuais, para 13,5%. No acumulado do ano, o Ebitda ajustado atingiu 45,7 bilhões de reais (+54,5%), recorde.

“A demanda continua forte nos Estados Unidos, temos pessoas para operar nossas fábricas… e o frango foi bastante impactado ano passado com a volta do food service”, disse à Reuters o presidente global da JBS, Gilberto Tomazoni.

A JBS USA Beef dobrou o Ebitda de 2021 a 26 bilhões de reais, respondendo por mais da metade do consolidado. O impacto negativos veio do Brasil, com queda de 24,8% no negócio de bovinos e de 8,6% no Ebitda da Seara, divisão de aves e suínos.

Em receita, todas as unidades de negócios tiveram alta anual. A JBS USA Beef se sobressaiu aos responder por 146,6 bilhões de reais, de um total de 350,7 bilhões em 2021.

Segundo a companhia, 74,8% das vendas foram realizadas em mercados domésticos e 25,2% por meio de exportações. No mercado externo, os negócios com a Ásia seguem em ascensão.

“O destaque continua sendo a China que aumenta sua participação mês após mês, e já se tornou o 3º maior destino das exportações americanas desta proteína (bovina).”

A companhia ressaltou que a JBS Brasil, divisão nacional de bovinos, teve receita líquida trimestral de 14,1 bilhões de reais, alta de 5,1% ante mesmo intervalo de 2020, apesar da redução de 3% no número de bovinos processados, devido à escassez de matéria-prima e suspensão temporária das exportações para a China, devido a caso da doença “mal da vaca louca”.

CONFLITO

Questionado sobre os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, Tomazoni minimizou efeitos negativos sobre os resultados por interrupção nos embarques para os russos.

“A exportação para a Rússia representa um pequeno volume do total das exportações, e neste momento o fluxo está interrompido”, disse ele. “Não seria algo que poderia afetar os resultados da empresa”, acrescentou.

Sobre o surgimento de uma eventual demanda ao Brasil devido à redução de fluxos de exportação de carne da Ucrânia, ele disse que a diversificação geográfica da JBS a torna mais competitiva.

Quanto ao aumento de custos com grãos, Tomazoni afirmou que o setor já enfrentava alta nas despesas e a estratégia tem sido procurar ser mais eficiente.

(Por Nayara Figueiredo)

