Lucro da Jalles Machado na safra 2023/24 cai 87,7% e atinge R$ 85,1 milhões

São Paulo, 20 – A Jalles Machado, maior exportadora mundial de açúcar orgânico, registrou lucro líquido consolidado de R$ 85,1 milhões na safra 2023/24, o que corresponde a uma queda de 87,7% em comparação com a temporada anterior 2022/23 (R$ 692,3 milhões).

A receita líquida da Jalles Machado em 2023/24 foi de R$ 1,910 bilhão, aumento de 11,8% em comparação com a safra 2022/23 (R$ 1,450 bilhão). O Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado no período foi de R$ 1,207 bilhão ante R$ 1,607 bilhão da safra 2022/23, correspondendo a uma queda de 24,9%.

No quarto trimestre de 2024, a Jalles Machado apresentou lucro líquido de R$ 7,4 milhões, uma melhora de R$ 63,4 milhões se comparado com o prejuízo de R$ 56 milhões observados em igual período de 2023. Já a receita líquida foi de R$ 502,7 milhões, crescimento de 86,5% ante o 4º trimestre de 2023 (R$ 269,5 milhões). O Ebitda ajustado do 4º trimestre alcançou R$ 297,5 milhões, aumento de 79,5% em relação a igual período de 2023 (R$ 165,7 milhões).

A companhia explicou que, a título de avaliação, apresentou o lucro caixa, que desconsidera as variações não caixa: ajuste no valor justo do ativo biológico; efeitos do IFRS 16 no CPV e no resultado financeiro; provisão para perdas de créditos esperadas, variação cambial e operações de hedge não caixa e MTM e IR/CSSL contábeis.

Assim, o lucro caixa fechou em R$ 225,8 milhões negativos na safra 2023/24 ante R$ 312,5 milhões negativos na safra 2022/23. “Essa diminuição deve-se a um lucro menor em virtude dos preços do etanol, que foram mais baixos durante a safra 2023/24. Outros efeitos que contribuíram para um lucro caixa menor foram o MTM e variação cambial positivos, a reversão do impairment e o significativo uso de créditos tributários.”