Lucro da Hyundai Motor fica abaixo de estimativas no 3º tri com efeito de falta de chips

Por Heekyong Yang e Joyce Lee

SEUL (Reuters) – A sul-coreana Hyundai Motor teve lucro abaixo de estimativas de analistas, uma vez que a crise global de chips reduziu as remessas de veículos, e afirmou que a expectativa é que levará muito tempo para voltar ao fornecimento normal de chips.

A Hyundai, que junto com a afiliada Kia está entre as 10 maiores montadoras do mundo em vendas, relatou um lucro líquido de 1,3 trilhão de wones (1,10 bilhão de dólares) para o trimestre de julho a setembro.

No mesmo período no ano anterior, a companhia registrou prejuízo de 336 bilhões de wones, prejudicada por despesa relacionada a problemas de qualidade do motor e recalls.

O lucro ficou um pouco abaixo da previsão média de analistas de 1,4 trilhão de wones, compilada pela Refinitiv SmartEstimate.

“A escassez de chips provavelmente continuará no quarto trimestre, mas as condições de fornecimento melhorarão parcialmente no quarto trimestre em comparação com o terceiro”, disse o vice-presidente-executivo da Hyundai Motor, Seo Gang Hyun, em uma teleconferência com analistas.

A empresa disse que cortou os investimentos (capex) deste ano em mais de 10%, para 8 trilhões de wones para responder melhor às incertezas, incluindo a pandemia do coronavírus.

Saiba mais