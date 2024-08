Lucro da Hershey cai 55,5% e atinge US$ 180,9 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2024 - 10:20 Para compartilhar:

São Paulo, 2 – A fabricante norte-americana de chocolates Hershey registrou lucro líquido de US$ 180,9 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,89 por ação. O resultado representa baixa de 55,5% na comparação com igual período de 2023, quando foi reportado lucro líquido de US$ 406,98 milhões, ou US$ 1,98 por ação.

O lucro ajustado ficou em US$ 1,27 por ação. A receita líquida recuou 16,7% na comparação anual, passando de US$ 2,490 bilhão no segundo trimestre de 2023 para US$ 2,074 bilhões no segundo trimestre de 2024. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 1,44 por ação e receita de US$ 2,304 bilhões.

Em comunicado, a fabricante disse que as vendas líquidas orgânicas, em moeda constante, diminuíram 16,8%, pressionadas por reduções de estoque de varejistas de confeitaria na América do Norte e Internacional, principalmente relacionadas à implementação do sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP, Enterprise Resource Planning) no segundo trimestre, bem como ao cronograma de remessa sazonal, afirmou.

A receita com vendas da América do Norte no período caiu 20,7% na comparação interanual, para US$ 1,579 bilhão. “Aproximadamente 11 pontos da queda foram relacionados ao esgotamento planejado dos estoques dos varejistas acumulados no primeiro trimestre, antes da implementação do sistema ERP da empresa em abril. Cerca de 8 a 9 pontos da queda refletiram o estoque dos varejistas e o cronograma de envio sazonal, que se espera ser transferido para a segunda metade de 2024”, disse a Hershey. Já o lucro relatado no trimestre foi de US$ 464,5 milhões, queda de 29,3%, com vendas reduzidas e aumento nos custos de commodities.

No segmento de snacks salgados na América do Norte, as vendas líquidas foram de US$ 289,9 milhões no segundo trimestre de 2024, aumento de 6,4% ante igual período do ano passado, impulsionado pelo crescimento do volume. Já a receita do foi de US$ 52,2 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 19,2% em relação ao ano anterior.

Quanto ao segmento Internacional da empresa, as vendas recuaram 8,9% em igual período, para US$ 204,8 milhões. As vendas líquidas orgânicas em moeda constante diminuíram 10,4%, com o esgotamento planejado do estoque no primeiro trimestre antes da implementação do sistema ERP da empresa em abril e declínios planejados no México relacionados à descontinuação da linha de produtos de bebidas lácteas em 2023, segundo a Hershey. O lucro relatado foi de US$ 25 milhões no segundo trimestre do ano, com “declínios de volume e maiores custos de commodities, que mais do que compensaram a maior realização de preços líquidos”, afirmou a companhia.

“O ambiente operacional atual continua dinâmico, com os consumidores reduzindo os gastos discricionários,” disse Michele Buck, CEO da Hershey. “Nosso negócio foi impactado por essas tendências, mas estamos satisfeitos em ver o crescimento contínuo na categoria de confeitaria e o ímpeto se formando em nosso portfólio de Snacks salgados. Nossa inovação para a segunda metade do ano deve trazer energia para nossas categorias, e estamos confiantes de que nossas estratégias em evolução atenderão às necessidades em mudança dos consumidores e impulsionarão o sucesso a longo prazo”, acrescentou.

Para o acumulado do ano fiscal de 2024, a empresa reduziu sua orientação e agora espera que as vendas líquidas recuem 2%, em comparação com sua perspectiva anterior de crescimento de 2% a 3%. Para o lucro por ação reportado, a expectativa é de declínio de 1% a 3%, ante projeção anterior de estabilidade. Em uma base ajustada, a Hershey afirmou que espera ligeira queda no lucro por ação, ante perspectiva estável anterior.