Lucro da General Mills cai 9% no 4º trimestre fiscal, para US$ 557,5 milhões

Estadão Conteúdo 26/06/2024 - 11:04

A companhia de alimentos General Mills, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 557,5 milhões, ou US$ 0,98 por ação, em seu quarto trimestre fiscal, encerrado em 26 de maio de 2024, informou a empresa nesta quarta-feira, 26. O resultado representa queda de 9% ante igual período do ano fiscal anterior, quando a empresa registrou lucro líquido de US$ 614,9 milhões (US$ 1,04 por ação). Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,01.

A receita no trimestre ficou em US$ 4,714 bilhões, 6% abaixo do obtido um ano antes, de US$ 5,03 bilhões. As vendas líquidas orgânicas da companhia caíram 6% na comparação com o quarto trimestre do ano fiscal anterior, segundo a empresa.

A fabricante disse que as vendas para o segmento de varejo da América do Norte caíram 7%, para US$ 2,853 bilhões. No segmento internacional, as vendas recuaram 10%, para US$ 667,5 milhões, enquanto na parte de pets houve recuo de 8%, para US$ 602,1 milhões. Já as vendas no segmento de serviço de alimentação na América do Norte subiram 4%, a US$ 589 milhões.

Analistas consultados pela FactSet esperavam números ligeiramente maiores. As vendas trimestrais foram projetadas em US$ 4,85 bilhões, enquanto o lucro líquido era esperado para alcançar US$ 562,3 milhões. Já o lucro por ação ajustado ficou acima do esperado, de US$ 0,99.

“Cumprimos nossa orientação atualizada no ano fiscal de 2024 ao ajustar nossos planos e aprimorar nossa eficiência em resposta a um ambiente operacional mais desafiador”, afirmou o presidente e diretor executivo da General Mills, Jeff Harmening. “Melhoramos o desempenho de volume na segunda metade do ano e geramos níveis líderes na indústria de economias de custos com a Gestão Holística de Margem, o que nos permitiu proteger nosso investimento em marcas enquanto ainda cumpríamos nossos compromissos de lucro e caixa”, disse.

Para o ano fiscal 2025, a empresa disse que espera aumento das vendas orgânicas – que excluem os efeitos cambiais – variem de estáveis a 1%. O lucro por ação deve variar de queda de 1% a alta de 1%, em uma base de moeda constante, segundo a companhia. A FactSet afirmou que espera aumento de 3%. Já o lucro por ação ajustado é esperado para variar entre queda de 2% e estabilidade.

“Em meio a um cenário macroeconômico incerto para os consumidores em seus mercados principais, a General Mills espera que as tendências de volume em suas categorias melhorem gradualmente no ano fiscal de 2025, embora o crescimento anual em dólares das categorias deva ficar abaixo das projeções de crescimento de longo prazo da empresa”, disse em comunicado.

Além disso, o conselho da General Mills aumentou o dividendo trimestral em 1,7%, de US$ 0,59 para US$ 0,60. O novo pagamento, equivalente a US$ 2,40 por ano, representa um rendimento anual de cerca de 3,57% com base no preço de fechamento de terça-feira de US$ 67,26, acima dos 3,51%. A companhia informou nesta quarta que o aumento do dividendo será pago em 1º de agosto aos acionistas registrados em 10 de julho.