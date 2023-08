Lucro da FMC cai 77% no 2º trimestre, para US$ 30,5 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 14:52 Compartilhe

A empresa norte-americana de agroquímicos FMC obteve lucro líquido de US$ 30,5 milhões, ou US$ 0,24 por ação, no segundo trimestre de 2023, informou a companhia na quarta-feira, 2, depois do fechamento do mercado. O resultado representa queda de 77% ante os US$ 134,2 milhões, ou US$ 1,06 por ação, registrados em igual período do ano passado.

Em termos ajustados, o lucro diminuiu 74%, para US$ 0,50 por ação. A receita caiu 30% na mesma comparação, para US$ 1,01 bilhão.

Da queda da receita, 31 pontos porcentuais corresponderam à queda do volume, 3 pontos porcentuais ao aumento de preços e 2 pontos porcentuais ao efeito do câmbio desfavorável, disse a FMC.

As vendas na América do Norte caíram 25% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, refletindo uma redução de estoques.

Na América Latina, as vendas diminuíram 38%, pressionadas por volumes significativamente menores, já que a redução dos estoques foi amplificada por uma estiagem histórica no Sul do Brasil e na Argentina.

Na Ásia, a receita diminuiu 29%, e na região Europa, Oriente Médio e África, houve queda de 26%.

Projeções

Para todo o ano de 2023, a FMC reduziu a expectativa de lucro ajustado de um intervalo entre US$ 7,34 a US$ 7,94 por ação para uma faixa de US$ 5,86 a US$ 6,80 por ação.

A empresa também reduziu a projeção de receita para um intervalo entre US$ 5,20 bilhões e US$ 5,40 bilhões, de uma faixa entre US$ 6,08 bilhões e US$ 6,22 bilhões anteriormente.

