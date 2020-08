Lucro da FMC aumenta 5,7% no 2º tri para US$ 184,4 milhões

São Paulo, 5 – A empresa norte-americana de agroquímicos FMC obteve lucro líquido de US$ 184,4 milhões, ou US$ 1,41 por ação, no segundo trimestre deste ano, informou a companhia na noite de terça-feira após o fechamento do mercado. O resultado representa aumento de 5,7% ante os US$ 174,5 milhões, ou US$ 1,32 por ação, registrados em igual período do ano passado. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,72. A receita diminuiu 4,2% na mesma comparação, para US$ 1,155 bilhão.

Segundo a FMC, a queda da receita foi motivada principalmente pelo câmbio desfavorável, mas esse fator foi parcialmente compensado por um aumento do volume e dos preços. A companhia destacou que o desempenho no segundo trimestre foi sólido apesar do câmbio desfavorável, dos efeitos da pandemia de covid-19 e do clima adverso na Europa.

As vendas na América Latina cresceram 2% na comparação anual, refletindo um maior volume de vendas de herbicidas e inseticidas na Argentina e vendas robustas de aplicações para canaviais no Brasil. Sem os efeitos adversos do câmbio, as vendas teriam crescido 24% na região, disse a FMC.

Na Ásia, a receita aumentou 2% na comparação anual (8% sem os efeitos do câmbio), com maior volume de vendas na Índia, no Paquistão e na Austrália, assim como preços levemente mais altos em toda a região. Na América do Norte, as vendas diminuíram 6% no segundo trimestre.

As vendas na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) caíram 13%, refletindo o clima desfavorável no norte da Europa e no Leste Europeu, disse a FMC.

A FMC estima que o lucro ajustado em 2020 deve ficar entre US$ 6,28 e US$ 6,62 por ação. O intervalo anterior era de US$ 6,05 a US$ 6,70 por ação.

O guidance de receita passou para um intervalo entre US$ 4,68 bilhões e US$ 4,82 bilhões. A estimativa anterior era de receita entre US$ 4,65 bilhões e US$ 4,85 bilhões.

