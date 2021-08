Lucro da Engie Brasil Energia recua 58,4% no 2º tri, a R$319 mi

SÃO PAULO (Reuters) – A elétrica Engie Brasil Energia reportou nesta quinta-feira lucro líquido de 319 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, queda de 58,4% em relação a igual período do ano passado, em resultado impactado por um impairment de 163 milhões de reais pelo ajuste do valor contábil do complexo termelétrico Jorge Lacerda.

A empresa também citou impactos negativos da atualização de concessões a pagar pelo IGP-M. Sem os efeitos não recorrentes representados pelo impairment, acrescentou a elétrica, o lucro líquido teria recuado 28% ante o segundo trimestre de 2020.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da controlada da francesa Engie atingiu 1,53 bilhão de reais no trimestre até junho, alta de 19,7% na comparação com mesma etapa de 2020.

A empresa ainda apurou receita líquida de 3,13 bilhões de reais no segundo trimestre, alta de 16,6% no ano a ano, impulsionada pela implantação de sistemas de transmissão, que representaram 25% da receita consolidada no período.

“A Engie Brasil Energia continua apresentando um desempenho consistente mesmo em um cenário de extensão da pandemia e diante de um contexto hidrológico ainda mais rigoroso do que o inicialmente previsto para o ano”, disse a administração da empresa, em referência à crise hídrica enfrentada pelo país, com a maior seca em 91 anos nas áreas de usinas hidrelétricas.

A quantidade de energia vendida pela Engie no trimestre, sem considerar operações de trading, foi de 8.856 gigawatts-hora, volume 0,4% inferior ao comercializado na mesma etapa do ano passado. Por outro lado, o preço médio dos contratos de venda de energia subiu 4,9% na mesma comparação, a 205,35 reais/MWh.

“A aceleração da inflação, que impacta a correção das concessões, está influenciando positivamente o preço médio de venda de energia. Já estamos implementando reajustes nos contratos, mitigando a perda e impulsionando a receita”, afirmou a empresa em mensagem assinada pelo diretor-presidente, Eduardo Sattamini, e pelo diretor financeiro, Marcelo Cardoso Malta.

Os executivos acrescentaram que a posição de caixa da Engie Brasil Energia “continua confortável”, na ordem de 5,1 bilhões de reais, com a relação dívida líquida/Ebitda, em 1,9 vez.

“Mantemos a previsão de investimentos de 3,7 bilhões de reais para o ano de 2021”, disseram eles.

(Por Gabriel Araujo)

