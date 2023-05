Lucro da Eletrobras cai 85% no 1º tri com piora do resultado financeiro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 8:24 Compartilhe

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) – A Eletrobras fechou o primeiro trimestre com lucro líquido de 406 milhões de reais, uma queda de 85% em relação ao reportado em igual período de 2022, impactado por forte piora do resultado financeiro, segundo balanço divulgado na noite de quinta-feira.

Entre janeiro e março, a companhia elétrica apresentou uma despesa financeira líquida de 3,13 bilhões de reais, sendo que um ano antes havia registrado de 589 milhões de reais positivos nessa linha.

Isso refletiu um aumento significativo dos encargos de dívidas, em mais 996 milhões de reais, devido à consolidação no balanço da empresa da Santo Antônio Energia, após uma operação de capitalização da concessionária no ano passado que resultou na assunção do controle pela Eletrobras.

Além disso, o resultado financeiro líquido também foi afetado por encargos e atualização monetária de obrigações assumidas pela Eletrobras em seu processo de privatização, como aportes na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e recursos para revitalização de bacias hidrográficas.

Do lado operacional, a companhia obteve no período um Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de 5,62 bilhões de reais, 10% superior no comparativo anual.

O crescimento do Ebitda decorre, em parte, de uma melhora das receitas com geração de energia, ajudada pela consolidação da Santo Antônio Energia, que opera uma das maiores hidrelétricas do país.

Em nota separada, a Eletrobras ressaltou que obteve avanços em seu processo de reestruturação no período. Em função do Plano de Demissão Voluntária (PDV), a companhia elétrica disse que teve economia de 121,5 milhões de reais no trimestre, com 435 funcionários tendo se desligado da empresa entre janeiro e março, de um total de 2.494 profissionais inscritos.

“A Eletrobras está passando por uma grande reestruturação após a sua capitalização, e a ampliação dos investimentos reforça a capacidade de criação de valor desta companhia mais moderna e competitiva, mantendo sua disciplina financeira e o foco em resultados para os nossos stakeholders”, afirmou em nota o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior.

Na linha de provisões operacionais, os valores caíram 70% em relação ao primeiro trimestre de 2022, para 576 milhões de reais. No tema dos empréstimos compulsórios, acordos judiciais permitiram uma redução de 120 milhões de reais no estoque da provisão.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)

