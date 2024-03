Lucro da Dell surpreende no 4º trimestre, apoiado por inteligência artificial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 14:58 Para compartilhar:

A Dell Technologies registrou lucro líquido de US$ 1,16 bilhão, com lucro por ação ajustado em US$ 2,20 no trimestre fiscal encerrado em 2 de fevereiro, o quarto trimestre fiscal da empresa. O resultado ficou acima do consenso do mercado medido pela Factset, de US$ 1,73, e também da previsão da companhia, de US$ 1,70. A companhia diz que continua a haver demanda robusta por servidores de inteligência artificial (IA).

A fabricante de computadores pessoais também elevou em 20% seu dividendo trimestral. No trimestre citado, a receita dela ficou em US$ 22,3 bilhões, queda de 11% na comparação com igual intervalo do ano anterior. Ainda assim, o resultado ficou dentro da faixa entre US$ 21,5 e US$ 22,5 bilhões esperada pela própria empresa, além de superar a previsão de US$ 22,2 bilhões dos analistas.

A Dell informou que cerca de US$ 0,19 de seu lucro por ação refletiu impostos abaixo do projetado, com o restante resultante de menores gastos operacionais e uma receita um pouco acima do esperado. A empresa informou que a carteira de pedidos de servidores de inteligência artificial atingiu US$ 2,9 bilhões, de US$ 1,6 bilhão no trimestre anterior e US$ 800 milhões dois trimestres atrás. Disse também que tem um pipeline de interesses que equivale “múltiplas vezes” a carteira de pedidos atual.

