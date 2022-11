Lucro da Deere sobe 75,5% no 4º tri fiscal, para US$ 2,25 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2022 - 10:29 Compartilhe

São Paulo, 23 – A fabricante de máquinas agrícolas norte-americana Deere & Co. registrou lucro líquido de US$ 2,25 bilhões, ou US$ 7,44 por ação, no quarto trimestre do ano fiscal 2022. O resultado representa alta de 75,5% ante o registrado em igual período do ano anterior, de US$ 1,28 bilhão, ou US$ 4,12 por ação.

A receita no período foi de US$ 15,54 bilhões, superior em 37,2% ao obtido em igual intervalo do ano fiscal anterior, de US$ 11,33 bilhões. Os indicadores superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que projetavam lucro de US$ 7,11 por ação e receita de US$ 13,44 bilhões.

As vendas líquidas de equipamentos da companhia somaram US$ 14,35 bilhões no quarto trimestre fiscal deste ano, alta de 39,7% na mesma base comparativa. Na Divisão de Construção e Silvicultura, as vendas subiram 20,2% na comparação entre o quarto trimestre fiscal de 2021 e 2022, para US$ 3,373 bilhões. Já o segmento de Equipamentos de Agricultura e Jardinagem teve alta de 26,2% nas vendas, para US$ 3,544 bilhões, enquanto o de Agricultura de Precisão cresceu 59,5% em receita de vendas, para US$ 7,434 bilhões.

A Deere atribuiu o desempenho no trimestre à superação das restrições da cadeia de suprimentos, aumento na produção de fábrica e entrega dos produtos aos clientes.

“O forte desempenho da Deere é um tributo à nossa dedicada equipe de funcionários, revendedores e fornecedores em todo o mundo”, disse o CEO da companhia, John C. May, em comunicado divulgado para a imprensa.

Para o ano fiscal de 2023, a companhia espera que o lucro líquido seja de entre US$ 8 bilhões e US$ 8,5 bilhões.

“A Deere está ansiosa por outro ano forte em 2023 com base em fundamentos agrícolas positivos e dinâmica da frota, bem como um maior investimento em infraestrutura”, disse May. “A expectativa é de que esses fatores deem suporte a uma demanda saudável por nossos equipamentos. Ao mesmo tempo, temos confiança no modelo operacional industrial inteligente e em nossa capacidade de fornecer soluções que ajudam nossos clientes a serem mais lucrativos, produtivos e sustentáveis.”

