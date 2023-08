Lucro da Deere sobe 58% no 3º trimestre fiscal de 2023, para US$ 2,978 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 11:21 Compartilhe

A fabricante de máquinas agrícolas norte-americana Deere & Co. registrou lucro líquido de US$ 2,978 bilhões, ou US$ 10,20 por ação, no terceiro trimestre do ano fiscal 2023, encerrado em 30 de julho. O resultado representa alta de 58% ante o registrado em igual período do ano anterior, de US$ 1,884 bilhão, ou US$ 6,16 por ação.

A receita no período foi de US$ 15,801 bilhões, superior em 12% ao obtido em igual intervalo do ano fiscal anterior, de US$ 14,102 bilhões.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro por ação de US$ 8,22 e receita de US$ 14,143 bilhões.

As vendas líquidas de equipamentos da companhia alcançaram US$ 14,284 bilhões no terceiro trimestre fiscal deste ano, alta de 9,88% na mesma base comparativa. Na Divisão de Construção e Silvicultura, as vendas subiram 14% na comparação entre o terceiro trimestre fiscal de 2022 e 2023, para US$ 3,739 bilhões.

Já o segmento de Equipamentos de Agricultura e Jardinagem teve alta de 3% nas vendas, para US$ 3,739 bilhões, enquanto o de Agricultura de Precisão cresceu 12% em receita de vendas, para US$ 6,806 bilhões.

A Deere atribui os avanços dos resultados a condições de mercado favoráveis e um ambiente operacional que mostra melhorias adicionais.

“Também estamos sendo ajudados pela estabilização das condições na cadeia de suprimentos, pela boa execução de nossos planos de negócios e pela melhoria da capacidade de atender à demanda por nossos produtos e atender aos clientes”, ponderou o CEO da companhia, John C. May, em comunicado divulgado para a imprensa.

Para o acumulado do ano fiscal de 2023, a companhia prevê o lucro líquido em um intervalo de US$ 9,75 bilhões a US$ 10 bilhões, ante expectativa dos analistas de US$ 9,407 bilhões.

“Espera-se que os fundamentos continuem alimentando uma demanda sólida por nossos equipamentos, apoiados por uma forte posição de pedidos antecipados”, afirmou o CEO.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias