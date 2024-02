Lucro da Deere recua 10,7% no 1º tri fiscal de 2024 ante 1º tri de 2023, a US$ 1,751 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 11:42 Para compartilhar:

A fabricante de máquinas agrícolas norte-americana Deere & Co. registrou lucro líquido de US$ 1,751 bilhão, ou US$ 6,23 por ação, no primeiro trimestre do ano fiscal 2024. O resultado representa baixa de 10,7% ante o registrado em igual período do ano anterior, de US$ 1,96 bilhão, ou US$ 6,55 por ação.

A receita no período foi de US$ 12,185 bilhões, recuo de 4% ao obtido em igual intervalo do ano fiscal anterior, de US$ 12,65 bilhões.

Os indicadores superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que projetavam lucro de US$ 5,26 por ação e receita de US$ 11,48 bilhões.

As vendas líquidas de equipamentos da companhia somaram US$ 10,486 bilhões no primeiro trimestre fiscal deste ano, perda de 8% na mesma base comparativa. Analistas esperavam vendas de US$ 10,3 bilhões.

Na Divisão de Construção e Silvicultura, as vendas subiram 0,28% na comparação entre o primeiro trimestre fiscal de 2023 e 2024, para US$ 3,212 bilhões.

Já o segmento de Agricultura de Precisão teve queda de 7% em receita de vendas, para US$ 4,849 bilhões. As vendas de Small Ag & Turf caíram 19%, para US$ 2,425 bilhões.

“O desempenho do primeiro trimestre da Deere destaca a eficácia do nosso modelo operacional Smart Industrial e o comprometimento de nossa força de trabalho, possibilitando um desempenho aprimorado ao longo dos ciclos econômicos que supera os referenciais históricos”, disse John C. May, presidente e CEO.

Para o ano fiscal de 2024, a companhia espera que o lucro líquido fique entre US$ 7,5 bilhões e US$ 7,75 bilhões. “Esperamos que a reposição da frota diminua à medida que os fundamentos agrícolas se normalizem em relação aos níveis recordes de 2022 e 2023,” disse May.

