Lucro da Deere cai no 2º trimestre fiscal a US$ 1,804 bilhão, mas supera projeção

A fabricante de máquinas agrícolas norte-americana Deere & Co. registrou lucro líquido de US$ 1,804 bilhão, ou US$ 6,64 por ação, no segundo trimestre fiscal de 2025. O resultado representa baixa de 24% ante igual período do ano anterior, que registrou US$ 2,370 bilhão, ou US$ 8,53 por ação. Analistas consultados pela FactSet estimavam lucro de US$ 5,56 por ação. A receita no período foi de US$ 12,763 bilhões, 16% a menos do que o obtido em igual intervalo de 2024.

As vendas da Deere no trimestre somaram US$ 11,171 bilhões, ante US$ 13,610 bilhões em igual período de 2024. Analistas projetavam um valor de US$ 10,95 bilhões.

Em Agricultura de Precisão, a receita foi de US$ 5,230 bilhões no segundo trimestre deste ano, 21% abaixo do registrado em igual período do ano passado devido ao menor volume de embarques. Na divisão de Equipamentos de Agricultura e Jardinagem, as vendas foram de US$ 2,994 bilhões, recuo de 6% também em virtude dos menores volumes de embarque, apesar da realização de preços. Já em Construção e Silvicultura, a Deere teve receita de US$ 2,947 bilhões, queda de 23%.

Segundo o CEO da companhia, John C. May, a Deere teve um desempenho “excepcional” no trimestre, apesar das dinâmicas desafiadoras do mercado. “Nosso compromisso em gerar valor para nossos clientes inclui investimentos contínuos em produtos avançados, soluções e capacidades de manufatura. Ao longo da próxima década, continuaremos a fazer investimentos significativos em nosso principal mercado, os Estados Unidos, reforçando nosso comprometimento com a inovação e o crescimento, ao mesmo tempo em que mantemos o foco em permanecer competitivos em custos no mercado global”, disse em comunicado.

Para o ano fiscal de 2025, a empresa disse que espera um lucro líquido na faixa de US$ 4,75 bilhões e US$ 5,50 bilhões, considerando os efeitos das tarifas globais de importação em vigor até 13 de maio. Anteriormente, a previsão era de lucro entre US$ 5 bilhões e US$ 5,5 bilhões.

A empresa manteve sua perspectiva de queda nas vendas líquidas em Agricultura de Precisão entre 15% e 20% no ano. A divisão de Equipamentos de Agricultura e Jardinagem pode ter vendas de 10% a 15% menores, mesma faixa projetada para Construção e Silvicultura.