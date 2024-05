Lucro da CSN Mineração sobe 8,17% no 1º trimestre para R$ 557,938 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 13:39 Para compartilhar:

A CSN Mineração registrou lucro líquido de R$ 557,938 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 8,17% contra o lucro líquido de R$ 515,798 milhões de igual período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado totalizou R$ 1,123 bilhão nos primeiros três meses do ano, montante 44% menor que o apurado um ano antes.

A receita líquida de vendas no primeiro trimestre ficou em R$ 3,510 bilhões, queda de 22,23% ante o registrado em igual período do ano passado.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 44 milhões, uma melhora de 88% em relação ao registrado um ano antes.

A produção de minério de ferro atingiu um volume de 9,150 milhões de toneladas nos primeiros três meses do ano, um crescimento de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

O volume de vendas, por sua vez, atingiu 9,145 milhões de toneladas, ficando 6% maior do que o apresentado no mesmo intervalo do ano passado, o que representa um novo recorde da companhia para o período.