Lucro da Corteva aumenta 120,59% no 1º trimestre, para US$ 600 milhões

São Paulo, 5 – A Corteva, empresa de sementes e agroquímicos, teve lucro de US$ 600 milhões, ou US$ 0,81 por ação, no primeiro trimestre deste ano, informou em relatório trimestral. O resultado representa alta de 120,59% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 272 milhões, ou US$ 0,36 por ação.

A receita líquida aumentou 5,61%, para US$ 4,178 bilhões. Na divisão de produtos para proteção de lavouras, as vendas líquidas aumentaram 12% no primeiro trimestre, para US$ 1,7 bilhão. Essa alta refletiu um aumento de 6% no volume de vendas e nos preços, e também um impacto positivo do câmbio.

No segmento de sementes, as vendas líquidas da Corteva aumentaram 2%, para US$ 2,492 bilhões, impulsionadas por um crescimento de 2% nos preços locais e de 1% em volume.

A companhia aumentou seu guidance para 2021. A expectativa é de receita líquida entre US$ 14,6 bilhões e US$ 14,8 bilhões; Ebitda operacional entre US$ 2,4 bilhões e US$ 2,5 bilhões e lucro líquido por ação entre US$ 1,85 e US$ 1,95.

O CEO da empresa, Jim Collins, afirmou em comunicado que espera completar a maior parte do programa de US$ 1 bilhão em recompra de ações no fim do primeiro semestre deste ano. No primeiro trimestre, já foi feita recompra no volume de aproximadamente US$ 450 milhões.

