Lucro da ConocoPhillips cai para US$ 2,23 bilhões no 2º trimestre

A ConocoPhillips registrou lucro líquido de US$ 2,23 bilhões no segundo trimestre de 2023, ante lucro de US$ 5,14 bilhões no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 3. O valor veio abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que aguardavam lucro líquido de US$ 2,35 bilhões.

O lucro por ação ajustado da petrolífera americana foi de US$ 1,84 no trimestre, também abaixo dos US$ 1,93 previstos por analistas consultados pela FactSet e menor que os US$ 3,91 do mesmo período do ano passado.

Já a receita somou US$ 12,88 bilhões, uma queda de 41% ante os US$ 21,98 bilhões registrados entre abril e junho de 2022. O valor também é menor que o consenso de US$ 14,74 bilhões.

