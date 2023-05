Lucro da CNH Industrial sobe 44,7% no 1º trimestre, para US$ 482 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2023 - 15:31 Compartilhe

São Paulo, 5 – A fabricante de máquinas CNH Industrial, dona de marcas como Case IH e New Holland, registrou lucro líquido de US$ 482 milhões, ou US$ 0,35 por ação, no primeiro trimestre deste ano, informou a empresa nesta sexta-feira. O resultado representa alta de 44,7% ante o reportado no primeiro trimestre de 2022, lucro líquido de US$ 333 milhões (US$ 0,24 por ação).

O lucro líquido ajustado foi de US$ 475 milhões no período (US$ 0,35 por ação), ante US$ 378 milhões (US$ 0,28 por ação) do primeiro trimestre de 2022. O Ebit (lucro antes de juros e impostos) ajustado foi de US$ 555 milhões, alta de 126%.

A receita líquida subiu 15% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, para US$ 5,342 bilhões. Em comunicado divulgado para a imprensa e investidores, a companhia atribuiu o resultado a uma demanda robusta por equipamento agrícolas e um consequente aumento na produção com o intuito de atender as necessidades dos clientes.

“Nosso desempenho de construção está progredindo bem, especialmente na América do Norte, onde a carteira de pedidos suporta o crescimento contínuo”, disse o CEO da CNH, Scott Wine. “Anunciamos três aquisições importantes neste trimestre, reforçando nossa forte agricultura de precisão e portfólios de combustíveis alternativos”, acrescentou ainda o executivo na nota.

As vendas de equipamentos agrícolas da CNH subiram 16% no trimestre, de US$ 3,377 bilhões para US$ 3,927 bilhões. O Ebit (lucro antes de juros e impostos) ajustado do segmento ficou em US$ 570 milhões, avanço de 33,8% ante os US$ 426 milhões obtidos em igual intervalo do ano anterior. A companhia afirmou que o resultado se deu devido à realização de preço favorável, maior volume e mix favorável, além de uma melhoria na margem bruta que impulsionou o Ebit.

Segundo dados da CNH, na América do Norte, a demanda por tratores de alta potência subiu 19% e caiu 16% para os de baixa potência na comparação ano a ano. Na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), a demanda por tratores e colheitadeiras caiu 5% e aumentou 7%, respectivamente. Já a demanda por tratores na América do Sul recuou 6%, enquanto a por colheitadeiras avançou 16%. A demanda por tratores na Ásia-Pacífico aumentou 6% e a por colheitadeiras teve queda de 3%.

Para todo o ano de 2023, a CNH informou que espera aumento de 8% a 11% nas vendas líquidas. Quanto ao fluxo de caixa livre, a projeção é de geração de caixa entre US$ 1,3 bilhão e US$ 1,5 bilhão no ano.

