Lucro da CF Industries diminui 54,8% no 2º trimestre, para US$ 527 milhões

A fabricante de fertilizantes nitrogenados CF Industries, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 527 milhões, ou US$ 2,70 por ação, no segundo trimestre de 2023, informou a companhia na quarta-feira, 2, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda de 54,8% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 1,165 bilhão, ou US$ 5,58 por ação.

A receita líquida diminuiu 47,6% na mesma comparação, passando de US$ 3,389 bilhões para US$ 1,775 bilhão.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) passou de US$ 1,795 bilhão para US$ 855 milhões.

A companhia afirmou que os preços médios de venda foram mais baixos no segundo trimestre na comparação anual por causa da maior oferta global.

Segundo a CF Industries, os custos mais baixos de gás natural, matéria-prima usada na obtenção de nitrogênio, resultaram em maior produção global.

A CF acredita que o Hemisfério Norte tenha encerrado o primeiro semestre com estoques baixos de fertilizantes nitrogenados. Isso, “juntamente com a forte demanda esperada do Brasil e da Índia, deve sustentar um ambiente de demanda positivo no segundo semestre do ano”, disse a empresa em comunicado.

No Brasil, a companhia acredita que o consumo de ureia vai continuar forte em 2023, sustentado pela expectativa de maior área plantada com milho e melhora da renda agrícola.

