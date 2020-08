Lucro da CF Industries diminui 33% no 2º tri, para US$ 190 milhões

São Paulo, 6 – A CF Industries, companhia de fertilizantes dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 190 milhões, ou US$ 0,89 por ação, no segundo trimestre de 2020, informou a companhia na quarta-feira, 5. O resultado representa queda de 33% em relação aos US$ 283 milhões, ou US$ 1,28 por ação, registrados em igual período do ano passado.

A receita líquida diminuiu 20% na mesma comparação, passando de US$ 1,5 bilhão para US$ 1,2 bilhão. O desempenho refletiu preços médios de venda mais baixos e menores volumes de venda, disse a CF em comunicado. Os preços médios foram mais baixos em todos os segmentos por causa da ampla oferta global, destacou a companhia.

As operações da CF Industries, que são classificadas como “infraestrutura essencial” em todos os países onde a companhia tem unidades de produção, não foram afetadas até agora pela pandemia de covid-19, disse a empresa.

Segundo a CF, a perspectiva de demanda global por fertilizantes nitrogenados vai continuar positiva em 2021, e a área semeada com milho nos EUA deve ficar em linha com os níveis dos últimos dez anos.

A demanda por nitrogenados continua favorável na Índia, impulsionada pelo clima benéfico no país, disse a CF. Entre abril e julho de 2020, as vendas de ureia na Índia aumentaram cerca de 50% na comparação anual, de acordo com dados do governo local.

A demanda do Brasil também tem sido positiva, refletindo a melhora da renda do setor agrícola e a ausência de produção doméstica, afirmou a CF. A companhia estima que o Brasil pode importar mais de 6,5 milhões de toneladas de ureia em 2020.

