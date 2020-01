Lucro da Cargill cresce 61% no 2º trimestre fiscal, para US$ 1,19 bilhão

São Paulo, 8 – A Cargill obteve lucro líquido de US$ 1,19 bilhão em seu segundo trimestre fiscal, encerrado em 30 de novembro de 2019, informou a companhia. O resultado representa alta de 61% ante igual período do ano fiscal anterior e inclui ganhos referentes à venda de ativos como o negócio de malte e a subsidiária financeira CarVal Investors. A receita aumentou 4% na mesma comparação, para US$ 29,2 bilhões.

A Cargill disse que seu lucro operacional aumentou em nutrição animal e proteína e no segmento industrial e de serviços financeiros. Nos segmentos de originação e processamento e ingredientes, o lucro operacional diminuiu.

Segundo a companhia, seu negócio de carnes foi favorecido pelo aumento da demanda e pela mudança nos fluxos de comércio global decorrentes dos surtos de peste suína africana na Ásia.

Suas operações no segmento estão concentradas em carne bovina na América do Norte e aves na Ásia, na América Central e na América do Norte. As operações de carne suína da Cargill foram vendidas para a JBS em 2015.

Já o segmento de originação e processamento foi afetado negativamente por incertezas no comércio global e por problemas climáticos, principalmente na América do Norte, disse a empresa.

Várias linhas globais de ingredientes tiveram resultados mais fracos, como amidos e adoçantes na Europa e no Brasil e óleos comestíveis na América do Sul.

A Cargill destacou também que a chegada antecipada da neve em novembro na América do Norte impulsionou as vendas de sal, usado para derreter o gelo nas ruas e estradas.