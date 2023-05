Lucro da Bunge supera expectativas com forte demanda por alimentos e biocombustíveis

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 8:45 Compartilhe

(Reuters) – A trading de commodities agrícolas Bunge superou as estimativas de Wall Street para o lucro do primeiro trimestre divulgado nesta quarta-feira, ajudado por fortes margens de esmagamento e alta demanda por alimentos, rações e biocombustíveis.

A empresa reportou lucro líquido ajustado de 3,26 dólares por ação para os três meses encerrados em 31 de março, em comparação com a estimativa média dos analistas de 3,24 dólares por ação, segundo dados da Refinitiv.

A Bunge disse que os resultados foram fortes em todas as regiões em seu segmento de óleos refinados e especiais, principalmente nas Américas do Norte e do Sul, refletindo tendências favoráveis da demanda por alimentos e combustíveis.

A guerra na Ucrânia reduziu os embarques de safras do país, que é rico em grãos, impulsionando os preços em um momento em que a demanda por commodities agrícolas está alta.

A Bunge e seus pares Archer-Daniels-Midland Co., Cargill Inc e Louis Dreyfus Co ganham dinheiro processando, comercializando e despachando safras em todo o mundo e tendem a lucrar com a escassez provocada por secas ou guerras.

(Por Sourasis Bose em Bengaluru)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias