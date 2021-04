Lucro da Blackstone dispara com venda de participações

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) – A Blackstone disse nesta quinta-feira que seu lucro mais do que dobrou no primeiro trimestre, para 1,2 bilhão de dólares, conforme a maior gestora do mundo de ativos alternativos, como private equity e imobiliário, vendeu participações.

A atividade de negociação aumentou no trimestre, à medida que o mercado de ações em alta e os baixos custos de empréstimos encorajaram as empresas de private equity a vender alguns de seus ativos.

A Blackstone relatou lucros distribuíveis de 0,96 dólares por ação, superando a estimativa média dos analistas de Wall Street de 0,76 dólar, de acordo com o provedor de dados financeiros Refinitiv.

Em seu esforço para resgatar investimentos em ativos no trimestre, a Blackstone lançou o aplicativo Bumble no mercado de ações em um IPO de 2,2 bilhões de dólares. A Blackstone pagou 3 bilhões de dólares por uma participação majoritária na Bumble em 2019.

A Blackstone disse que seu portfólio de private equity valorizou-se 15,3% no trimestre, em comparação com um aumento de 5,8% no S&P 500 no mesmo período. Os fundos imobiliários aumentaram 5,3% e 3,2%, respectivamente.

O total de ativos sob gestão aumentou para 648,8 bilhões de dólares, de 618,6 bilhões de dólares no trimestre anterior, impulsionado pela forte arrecadação de fundos. Ele encerrou o trimestre com 148,2 bilhões de dólares em capital não gasto.

A Blackstone disse que pagaria um dividendo trimestral de 0,82 dólar por ação.

(Reportagem de Chibuike Oguh em Nova York)

Veja também