Lucro da Antofagasta quase quintuplica em 2017, a US$ 750,6 milhões

A Antofagasta divulgou hoje que seu lucro líquido quase quintuplicou em 2017, graças ao avanço nos preços do cobre e rígida gestão de custos. No ano passado, a mineradora chilena lucrou US$ 750,6 milhões, resultado 4,7 vezes maior que o ganho de US$ 158 milhões obtido em 2016.

Já o Ebitda – medida preferida de rentabilidade da empresa – aumentou 59% em 2017, a US$ 2,59 bilhões. O lucro antes de impostos ficou em US$ 1,83 bilhão, ante US$ 284,6 milhões no ano anterior, e a receita cresceu 31%, a US$ 4,75 bilhões.

Em 2018, a Antofagasta prevê produzir 705 mil a 740 mil toneladas de cobre, 190 mil a 210 mil onças troy de ouro e 11,5 mil a 12,5 mil toneladas do metal estratégico molibdênio.

No começo dos negócios na Bolsa de Londres, às 5h (de Brasília), a ação da Antofagasta abriu em alta de 3,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.