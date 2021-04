Lucro da AmEx supera estimativas com provisão menor

(Reuters) – A American Express superou as estimativas de lucro trimestral nesta sexta-feira, ao liberar mais de 1 bilhão de dólares em provisões que reservou para cobrir potenciais perdas com empréstimos para lidar com a pandemia de Covid-19.

A perspectiva para as empresas de cartão de crédito está melhorando à medida que estímulos do governo e o lançamento de vacinas alimentam uma recuperação econômica global, ajudando a indústria a se recuperar de uma queda causada pela pandemia nos gastos não essenciais do consumidor no ano passado.

“Vemos 2021 como um ano de transição, em que estamos focados em fazer investimentos para reconstruir o ímpeto de crescimento de nosso negócio principal”, disse o presidente-executivo da empresa, Stephen Squeri, em comunicado.

A AmEx divulgou um efeito positivo de 675 milhões de dólares no primeiro trimestre, com a liberação de 1,05 bilhão de dólares de suas reservas para perdas com empréstimos. Ela havia feito provisão de 1,7 bilhão de dólares um ano antes.

O lucro líquido subiu para 2,74 dólares por ação, de 0,41 dólar por ação um ano antes. Os analistas esperavam 1,61 dólar por ação, de acordo com dados do IBES da Refinitiv.

A receita total da AmEx, excluindo despesas com juros, caiu 12%, para cerca de 9 bilhões de dólares.

(Reportagem de Sohini Podder em Bengaluru)

