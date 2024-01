Lucro da American Airlines cai 97,6%, para US$ 19 milhões, no 4º tri de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/01/2024 - 9:29 Para compartilhar:

A American Airlines teve lucro líquido de US$ 19 milhões no quarto de 2023, uma queda de 97,6% em relação ao lucro registrado no mesmo período do ano anterior, de US$ 803 milhões, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 25. No resultado com ajustes, a companhia aérea teve lucro por ação de US$ 0,29 entre outubro e dezembro, abaixo do lucro de US$ 1,17 por ação em 2022, mas bem acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,11.

Já a receita somou US$ 13,06 bilhões no período, também superando a projeção da FactSet de US$ 13,01 bilhões, embora 1% abaixo do registrado no confronto anual.

A American Airlines também informou que reduziu sua dívida total em 3,2 bilhões em 2023, completando assim 75% do caminho para atingir a meta de redução da dívida total em 2025.

A empresa revelou ainda sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano completo de 2024, projetando uma faixa de US$ 2,25 a US$ 2,35.

Após os resultados, as ações da American Airlines tiveram alta forte e sobem 4,38% no pré-mercado em Nova York, às 09h23 (de Brasília).

