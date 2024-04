Lucro da AMD cresce 188%, para US$ 123 milhões no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/04/2024 - 18:00 Para compartilhar:

A Advanced Micro Devices (AMD) registrou lucro de US$ 123 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 188% em comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro não ajustado foi de US$ 1,01 bilhão, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 994 milhões.

O lucro ajustado por ação da companhia foi de US$ 0,62, revertendo prejuízo de US$ 0,09 por papel registrado no primeiro trimestre de 2023. O valor veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela FactSet.

Em receita, a AMD registrou avanço de 2% ao ano, de US$ 5,47 bilhões, em linha com o esperado por analistas. No setor de data center, a companhia teve receita recorde, de US$ 2,3 bilhões, alta de 80% na comparação anual.

No after hours de Nova York, às 17h50 (de Brasília), os papéis da empresa com sede em Santa Clara, Califórnia, tinham queda de 3,61%.