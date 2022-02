Lucro da Ambev recua no 4º tri com impacto setorial

Por Gabriel Araujo

(Reuters) – O lucro líquido da cervejaria Ambev caiu 45,6% no quarto trimestre em relação a igual período do ano anterior, para 3,75 bilhões de reais, informou a empresa nesta quinta-feira, citando uma desaceleração generalizada por todo o setor.

O resultado ficou abaixo da projeção de 4 bilhões de reais, segundo uma pesquisa do Eikon, da Refinitiv, com analistas, mas a Ambev disse que continua superando seus pares. A companhia afirmou que seus volumes caíram 3,1% no trimestre em comparação anual, enquanto o declínio em todo o setor foi de “um alto dígito único”. A receita líquida trimestral da Ambev subiu 18,6%, para 22,01 bilhões de reais, acima da média das estimativas de mercado, de 21,3 bilhões de reais.

O resultado operacional medido pelo lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) caiu 24,1%, para 6,78 bilhões de reais, enquanto a margem Ebitda recuou 17,4 pontos percentuais, para 30,8%. Em um comunicado separado, a companhia estimou um crescimento no custo dos produtos vendidos (CPV) por hectolitro em seu negócio de cerveja no Brasil entre 16% e 19% em 2022 por causa do aumento dos preços das commodities e da desvalorização do real.

((Reportagem de Gabriel Araujo))

