Lucro da AIG cresce e atinge US$ 1,22 bilhão no 1º trimestre

A seguradora American International Group (AIG) teve lucro líquido de US$ 1,22 bilhão no primeiro trimestre de 2024, um forte salto em relação aos US$ 23 milhões registrados em igual período do ano anterior.

Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,77, bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,66, e do resultado do ano anterior, de US$ 1,63.

Em nota, a empresa informa que está operando em um ambiente mais favorável, de “forte progresso estratégico e operacional”. No balanço, a AIG não revela seus números de receita.

Após os resultados, a ação da AIG subia 1,59% no after hours de Nova York, por volta das 17h55 (de Brasília).