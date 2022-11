Lucro da AgroGalaxy cai 66% no 3º trimestre com aumento de juros

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 19:59 Compartilhe

(Reuters) – A plataforma de varejo para insumos e serviços do agronegócio AgroGalaxy registrou lucro líquido de 19,4 milhões de reais no terceiro trimestre, representando um recuo de 66% no comparativo anual afetado pelas taxas de juros, segundo balanço financeiro divulgado nesta segunda-feira.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado teve um avanço de 41%, totalizando 165 milhões de reais no trimestre.

“O resultado financeiro, como visto ao longo do ano, foi afetado pelo acentuado aumento da taxa Selic entre o terceiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022”, afirmou a empresa em relatório.

“Continuamos empenhados em projetos que visam a redução de capital de giro, como por exemplo, de melhoria da malha operacional”, acrescentou.

A companhia destacou que seguiu impactada pela volatilidade nos preços de commodities e insumos, especialmente dos defensivos e fertilizantes.

A receita líquida entre julho e setembro foi de 3,1 bilhões de reais, um aumento de 67% ante igual período do ano passado. Só os insumos responderam por 2,2 bilhões de reais, representando um avanço de 72%.

“O crescimento deu-se pelo incremento de 35% em preços, 12% em volume e 25% pela adição das aquisições de Ferrari Zagatto e Agrocat”, afirmou.

Além disso, em setembro, a AgroGalaxy possuia uma carteira de pedidos em 2,8 bilhões de reais, 92% superior ao montante registrado um ano antes.

(Por Rafaella Barros)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias