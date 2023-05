Lucro da AB InBev salta com consumidores encarando preços mais altos das cervejas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 10:28 Compartilhe

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) – A Anheuser-Busch InBev , a maior cervejaria do mundo, divulgou um lucro maior do que o esperado no primeiro trimestre, já que os consumidores compraram suas cervejas a preços acentuadamente mais altos.

A empresa belga, que produz cerca de um quarto de toda a cerveja consumida globalmente, disse que seus resultados confirmam a resiliência do mercado cervejeiro diante dos desafios econômicos, principalmente a inflação.

A fabricante de Budweiser, Stella Artois e Corona repetiu sua previsão para 2023 de que o Ebitda crescerá em linha com sua perspectiva de médio prazo entre 4% e 8%, com receita crescendo acima do Ebitda.

As vendas de cerveja da empresa foram 0,4% maiores no primeiro trimestre do que no ano anterior, embora apenas por causa de um forte aumento na região da Ásia-Pacífico, enquanto a China reverteu constantemente suas restrições sanitárias. Os volumes em todas as outras regiões caíram.

A receita, no entanto, aumentou acentuadamente, à medida que a empresa impulsionou os aumentos de preços e alguns consumidores mudaram para cervejas ou formatos de embalagem mais caros.

Os resultados do primeiro trimestre das rivais da AB InBev, Heineken e Carlsberg, também mostraram disposição do consumidor em absorver preços mais altos.

O lucro principal da companhia aumentou 13,6% em uma base comparável para 4,76 bilhões de dólares, em comparação com o aumento médio de 5,6% esperado em uma pesquisa compilada pela empresa.

Alguns analistas disseram que o forte primeiro trimestre pode ter levado a AB InBev a aumentar sua orientação, mas sugeriram que uma reação conservadora dos Estados Unidos contra a cerveja Bud Light devido a uma promoção de mídia social por uma influenciadora transgênero pode ser motivo de cautela para a companhia.

