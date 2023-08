Lucro da 3tentos cai 36,5% e atinge R$ 76,95 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 13:02 Compartilhe

A 3tentos, empresa de Santa Bárbara do Sul (RS) que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading de grãos e industrialização, registrou lucro líquido de R$ 76,95 milhões no segundo trimestre de 2023. O valor representa queda de 36,5% em relação ao apurado no segundo trimestre de 2022. Já a receita líquida chegou a R$ 1,76 bilhão no período de abril a junho, crescimento de 17,6% ante o intervalo correspondente do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 43,85 milhões no segundo trimestre de 2023, queda de 54,8% na mesma base de comparação. A margem Ebitda ajustada ficou em 2,5%, queda de quatro pontos porcentuais.

No semestre, o lucro líquido foi de R$ 180,29 milhões, 1,3% acima de igual período do ano anterior, com receita líquida de R$ 3,57 bilhões (+28,7%) e Ebitda ajustado de R$ 151,58 milhões (-21,5%).

Por segmento, a operação de grãos teve crescimento de 95,5% no segundo trimestre, com receita líquida de R$ 571,93 milhões. Em nota comentando os resultados, divulgada na segunda-feira, 14, depois do fechamento do mercado, o CEO e fundador da empresa, Luiz Osório Dumoncel, destacou que a colheita da soja no Rio Grande do Sul com produção superior à da safra anterior possibilitou maior originação de grãos de soja diretamente do produtor rural. “Com esse incremento, mais que dobramos o volume comercializado de grãos no trimestre, influenciado pelo aumento do número de lojas, melhor share de originação das lojas maduras e volume de barter realizado com o produtor na compra dos insumos”, disse o executivo.

No semestre, o incremento na receita foi de 14,8%, para R$ 1,03 bilhão. Para 2023, a companhia manteve a expectativa de originar 2,1 milhões de toneladas de soja, 320 mil toneladas de milho e 400 mil toneladas de trigo.

Em insumos, a receita líquida caiu 6,4% no segundo trimestre, para R$ 340,72 milhões, influenciada pela queda nos preços na comparação com igual período do ano anterior. “O forte crescimento do volume não foi suficiente para compensar a queda nos preços dos insumos no trimestre (superior a 30%)”, disse a empresa. No semestre, o segmento teve crescimento de 1,7%, para R$ 784,79 milhões, puxado por aumento de volume vendido.

Na indústria, a receita líquida cresceu 0,5%, para R$ 847,85 milhões. No semestre, o aumento foi de 23,9%, para R$ 1,75 bilhão. O resultado no trimestre foi afetado pela queda nos preços, principalmente do biodiesel (-45% na comparação com o 2T22). “Já no farelo, tivemos mais sustentação nos preços, visto o cenário de quebra relevante da safra na Argentina, o que trouxe condições melhores de preços para o farelo gaúcho.”

Segundo a empresa, o incremento da receita no segmento está relacionado ao maior volume com o aumento de capacidade da planta industrial de Cruz Alta (RS) concluído no segundo semestre de 2022. A indústria operava com capacidade de processamento de 4,0 mil toneladas de soja por dia (versus 3,0 mil t/dia no 2tri22), considerando as plantas de Cruz Alta e Ijuí (RS). “Mantivemos nossas indústrias a plena capacidade durante o trimestre.”

Para 2023, a companhia manteve estimativa de produzir 1,088 milhão de toneladas de farelo e 326 mil m³ de biodiesel.

