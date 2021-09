Lúcio Mauro Filho revela que foi aluno de Christina Rocha

Lúcio Mauro Filho revelou que foi aluno da apresentadora Christina Rocha quando era criança. A apresentadora, de 64 anos de idade, dava aulas para o maternal de uma pré-escola do Rio de Janeiro na década de 1970.

Por ter cursado o magistério, Christina deu aulas para fases iniciais da pré-escola.Ao ver uma foto de Fábio Porchat com a apresentadora, Lúcio Mauro Filho compartilhou uma recordação. “Ela foi minha professora no maternal do Colégio Canarinhos Camaiore”, disse, citando a tradicional escola carioca, que funcionou de 1970 até a primeira década de 2000, onde estudou.

Feliz com a recordação, Christina respondeu: “Pensei que você não lembrasse disso… Você era muito fofo”. Na sequência, seguidores questionaram se era verdade e amigos de infância, como Roberta Valle, confirmaram. “Ela foi nossa professora. Tia Christina”, postou. Atualmente no elenco do Caldeirão com o quadro Sobe o Som, Lúcio Mauro Filho explicou que o post não se trata de uma trollagem. “Orgulho real”.

