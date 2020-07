Lúcio Mauro Filho compartilha clique ao lado da família e encanta seguidores

Na tarde desta quarta-feira (29), Lúcio Mauro Filho compartilhou uma foto ao lado da esposa e dos filhos. O ator falou sobre o fato dos filhos terem crescidos curtindo o meio do mato.

No clique compartilhado por Lúcio, aparece sua esposa, Cintia Oliveira, e seus três filhos, Bento, Luiza e Liz.

“Há 16 anos nosso primeiro filho tinha acabado de nascer, quando realizamos o sonho de ter o nosso cantinho no mato. Sonho duplo, pois o sítio tinha como vizinhos, meu mestre Ivan de Albuquerque, Leyla e seus filhos. Graças à eles conheci o lugar. Vínhamos com nosso grupo de teatro ensaiar os espetáculos entre cachoeiras e violadas. Quando Ivan partiu, eu e Cíntia viemos passar o Ano Novo com Leyla e assim que os primeiros raios solares do ano despontaram, atravessamos o poço que separa os terrenos e descobrimos uma casa abandonada. Ali Cici me garantiu: Esse lugar vai ser nosso! E assim, dois anos depois, realizamos nosso sonho”, iniciou o ator.

“Nossas crianças cresceram nesse lugar. Aqui eles aprenderam a andar descalços, a nadar na cachoeira e acima de tudo, cuidar, respeitar e ouvir os sinais da natureza. Em 2006, quando chegávamos para o carnaval, a companhia de Luz estava estacionada na porta da propriedade. A eletricidade havia chegado, trazendo uma nova era e nos levando a decidir de que jeito lidaríamos com ela. Claro que pra trocar fralda, fazer um curativo, limpar a casa e acima de tudo, ter uma geladeira, a luz era uma benção. Mas precisávamos tomar uma posição em relação as duas coisas que fazem qualquer cabana no mato virar um apartamento em Copacabana: Televisão e Telefonia/Internet. Decidimos por não tê-los. Até hoje é assim”, falou ele sobre os filhos crescerem próximos à natureza.

“Mesmo sendo urbanos, tendo celular desde cedo e sendo viciados em TV, nossos adolescentes nunca quiseram nada disso por aqui. Ainda mais agora que chegou a nova integrante da família, que jamais imaginamos que viria. Melhor do que qualquer seriado da NetFlix ou Rede Social, é poder assistir a inesperada Liz correndo pelo mato descalça, tomando banho na cachoeira mesmo aos 16 graus e brincando com os insetos mais pré-históricos que existem, sem sentir falta da Pepa ou da Princesinha Sofia. Totalmente integrada, como se estivesse conosco esses anos todos. Tenho certeza que Ivan e Leyla continuam por aqui, nos protegendo e orgulhosos por cuidarmos desse lugar com tanto amor. Viva a natureza! Viva a Vida!”, finalizou ele.

https://www.instagram.com/p/CDPRhYZpS9C/?utm_source=ig_web_copy_link

