Lúcio Mauro Filho celebra 25 anos ao lado da esposa com nova lua de mel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 15:34 Compartilhe

O ator Lúcio Mauro Filho e a mulher, a jornalista Cintia Oliveira, estão comemorando 25 anos de união em grande estilo! Para celebrar a longa jornada juntos, eles resolveram curtir uma nova lua de mel e o local escolhido é de encher os olhos. O casal está em Curaçao, uma ilha paradisíaca no Caribe.

Na última segunda-feira (11), o artista abriu o álbum de viagens dos pombinhos e compartilhou um carrossel em seu perfil no Instagram. e para não deixar dúvidas sobre o quanto o tempo passou, ele exibiu também uma imagem do começo do romance no fim da década de 1990

“São 25 anos ao lado da minha Cici, enfrentando todos os desafios, dividindo todas as felicidades, vivendo o amor na plenitude. Desde o começo, desconfiei que seguiríamos juntos. É um amor inexplicável, que me completa, me define”, escreveu ele na legenda da publicação, declarando-se à esposa.

“Os melhores momentos, as maiores conquistas, tudo isso vivi a seu lado. Continuo te olhando para com admiração e desejo. Os melhores presentes da minha vida, foi você me proporcionou: Liz, Luiza e Bento”, disse ele, citando os filhos do casal.

“Não existem palavras que possam definir tudo que sinto por você. Metade da minha vida, literalmente. Te amo”, finalizou o texto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias