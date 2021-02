Lúcio Flávio exalta atuação de jovens do Botafogo contra o Grêmio: ‘Muitos nos deram boas respostas’ Técnico da equipe na reta final do Brasileiro afirma que o momento é de observar promessas e alerta: 'Não podemos jogar uma carga sobre eles'

O desejo de dar os primeiros passos na reconstrução do Botafogo em 2021 marcou a entrevista coletiva de Lúcio Flávio após a derrota por 5 a 2 para o Grêmio nesta segunda-feira, no Nilton Santos. O técnico valorizou a resposta que os jovens alvinegros deram em campo na partida válida pela trigésima-quinta rodada do Brasileiro.

– Sabíamos que teríamos uma grande dificuldade em razão do número grande de jogadores jovens. A postura dos meninos vem sendo muito boa, proveitosa, pois são garotos que até pouco tempo atrás sequer estavam trabalhando conosco e, em razão das mudanças que ocorreram, eles vêm sendo utilizados – e, em seguida, constatou:

– É óbvio que não seria a melhor situação para os garotos passarem, pois nenhum deles precisaria passar por isso. Mas foi o que ocorreu e, infelizmente, o futebol nos traz isso. Os que tiveram boa performance serão utilizados. De forma geral, eles fizeram um bom jogo, muitos aproveitando oportunidade e aa tendência é a continuidade para ganharem minutagem. Só não podemos trazer uma carga em cima desses garotos – completou.

O comandante interino falou sobre a missão de fazer o Alvinegro encerrar o Brasileiro de 2020 com dignidade.

– Utilizar ao máximo aqueles que têm condições de atuar em um momento como esse. Apesar do resultado ter sido elástico hoje, tivemos chegadas no gol, finalizamos mais que o Grêmio. Pesa a qualidade do adversário em um jogo como esse. Uma equipe que está com o treinador há muito tempo. Lamentamos o resultado, mas a performance foi boa. Até o final eles vão dedicar, evoluir, pois são jovens jogadores. A postura tem de ser dessa forma. Obviamente, os erros acontecem e eles vão melhorar com os erros – disse.

Lúcio Flávio ainda falou sobre o que pretende passar para o futuro treinador do Botafogo.

– A diretoria vem provavelmente trabalhando em cima disso e é certo que, quando for escolhido, contará com meu apoio e apoio do clube. É certo que vai encontrar ótimos profissionais. Passaremos as informações necessárias, mas simplesmente faremos com que o profissional entenda que a vinda dele seja para agregar um desafio de trabalhar com esses jovens que estão surgindo e muitos valores bons para evoluir para este processo do clube. E aguardar, pois o clube vem fazendo também algumas possibilidades de contratações, monitorando para uma eventual chegada ao clube. Teremos a melhor condição possível – afirmou.

