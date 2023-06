Luciano Szafir tranquiliza os fãs após encarar nova cirurgia: ‘Estou muito feliz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 14:19 Compartilhe

Luciano Szafir usou as redes sociais, nesta quinta-feira (29), para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde após encarar nova cirurgia.

Em sua conta no Instagram, o pai de Sasha Meneghel falou sobre as dores e disse estar se recuperando bem.

O ator foi submetido a uma operação para colocar uma prótese no quadril. Ele segue internado em hospital de Campinas (SP), e a previsão é de que seja logo liberado.

“Estou passando aqui para dar uma excelente notícia. Estou no Vera Cruz, que aliás sempre me recebe muito bem. Esta foi a última cirurgia programada que eu tive. Vou receber alta hoje”, começou ele em vídeo registrado diretamente do leito da unidade médica.

“Coloquei uma prótese no quadril e agora as dores acabam. Eu volto para uma vida normal. Estou muito feliz, queria dividir isso com vocês e agradecer as orações nesses dois anos e meio”, disse ele.

Confira a publicação de Luciano Szafir no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias