Luciano Szafir teve embolia pulmonar antes de realizar cirurgia, diz médico

Luciano Szafir, de 52 anos, teve uma embolia pulmonar antes de realizar uma cirurgia de emergência para conter um sangramento abdominal causado por complicações da Covid-19, na quarta-feira (7), segundo o médico do hospital Copa Star João Pantoja.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o diretor-geral da unidade disse que o ator está se recuperando bem.

“Ele está se recuperando bem, após a série intercorrência e a cirurgia abdominal a que foi submetido em 7 de julho. Estamos todos esperançosos de sua plena recuperação nos próximos dias”, disse Pantoja.

Segundo ele, Szafir desenvolveu uma trombose no pulmão (embolia pulmonar) e depois teve um sangramento no abdômen, causado por complicações da terapia antigoaculante usada por pacientes com Covid, que fez com que a alça intestinal fosse perfurada.

O ator está internado desde o dia 22 de junho. Essa é a segunda vez que Szafir contrai Covid-19. Mais cedo, sua mãe, Beth Szafir, afirmou que o filho vem apresentando sinais de melhora e “está bem melhor”.

Nesta quinta-feira (8), Xuxa fez uma publicação em seu Instagram pedindo para que as pessoas rezem pelo ator, e Sasha, filha do ex-casal, antecipou sua volta ao Brasil (ela mora nos Estados Unidos) para ficar mais perto da família.

