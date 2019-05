Luciano Szafir fala sobre declaração da mãe sobre Sasha: “Resolvo em casa”

Luciano Szafir marcou presença no lançamento do livro ‘Sobre a Capacidade de Amar e Outros Assuntos Poéticos’, de Walcyr Carrasco, na noite dessa segunda-feira (27). Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do UOL, o ator falou sobre a declaração polêmica da mãe, Beth Szafir, que disse que não tinha contato e nem sentia falta da neta, Sasha Meneghel.

“Eu prefiro fugir desse assunto. A única coisa que eu posso dizer é que problemas de família eu resolvo em casa e não na mídia ou redes sociais. Por isso que eu prefiro não comentar mais nada sobre isso”, afirmou o ator.

Na sequência, Szafir falou sobre a sua relação com a filha. “A minha relação com a Sasha é ótima, a relação delas com os irmão também é. Isso que importa”, completou.

Sasha Meneghel, de 20 anos, é fruto de relacionamento antigo do ator Luciano Szafir com a apresentadora da Record Xuxa Meneghel.