Luciano Szafir apresenta Instituto Formando Leitores em sua 1ª participação na Bienal do Livro no Rio

O ator e apresentador Luciano Szafir, juntamente com a Professora e Dra. Marta Chaves e o presidente do Grupo LJS Educar, Sandro Lopes, irão oficialmente durante o evento da Bienal do Livro, que acontecerá de 01 a 10 de setembro na cidade do Rio de Janeiro, inaugurar o Instituto FORMANDO LEITORES. Szafir será empossado como Conselheiro Presidente.

O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que nasce com objetivo principal de atuar no fomento à formação de leitores literários em todo território nacional. Seu propósito é inspirar as pessoas de todas as idades a se tornarem leitores literários e por consequência, inspirar outras pessoas ao seu redor sobre a importância da leitura.

O ator e apresentador destaca que tem a leitura como propósito da própria profissão. Ler, compreender, debater e interpretar são práticas do dia a dia do ator, que usa seus conhecimentos adquiridos para alcançar seus objetivos. Luciano também vem atuando desde 2018 no fomento de projetos de leitura pelo país.

O Instituto que já nasce parceiro do Grupo LJS Educar, que irá colocar toda sua estrutura e conhecimento acumulado ao longo de anos no meio educacional à disposição do Instituto para atuar em todo território nacional, promovendo a importância da leitura através de ações como palestras, participação de feiras e eventos, apoio a escritores e autores, assim como a produção e divulgação de conteúdos de cunho literários.

O lançamento oficial do Instituto será realizado em evento reservado no CDesign Hotel para convidados. Já estão confirmadas as presenças de celebridades, autores e escritores, empresários e convidados que apoiam e incentivam a leitura.

Mas quem desejar, poderá conversar com Szafir durante a Bienal do Livro, que será realizada de 1 a 10 de setembro no Riocentro. No dia 5, ele estará no stand da Editora Melhoramentos. E, no dia 6, no da Estrela Cultural.

Bienal do Livro Rio 2023

01/09/2023 – 10/09/2023 | 10 eventos

Ingressos a partir de R$ 19,50

Endereço: RIOCENTRO | Avenida Salvador Allende, 6555, 22783-127 Barra da Tijuca, Brasil

