Luciano pede desculpas por perder pênalti em derrota do São Paulo

O atacante Luciano pediu desculpas à torcida do São Paulo pelo pênalti perdido na inesperada derrota para o lanterna e já rebaixado Botafogo, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no Engenhão. Com o tropeço, o time paulista segue em busca da confirmação da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

“É um sentimento de muita tristeza. Eu treinei bem, no outro jogo bati bem (no clássico com o Palmeiras) e hoje não tão bem e comprometeu o resultado. Acho que naquele momento eu não podia ter errado, porque a gente precisava muito do gol de empate”, declarou o jogador.

O lance, polêmico, poderia ter garantido o empate ao time paulista. A penalidade foi marcada aos 35 minutos do segundo tempo, em falta inexistente de David Sousa em Galeano. Após muita reclamação e confusão, a decisão foi mantida pelo árbitro Bráulio Machado, que não reviu as imagens no VAR.

Na cobrança, o goleiro Diego Loureiro voou no canto esquerdo e espalmou. “Tenho que pedir desculpas para os meus companheiros. Queria ganhar aqui hoje e como eu errei fico muito triste”, lamentou Luciano, um dos artilheiros do Brasileirão, com 17 gols.

Se tivesse marcado, o atacante do São Paulo assumiria a liderança da tabela dos goleadores do campeonato, faltando apenas uma rodada para o fim da competição, que será encerrada na quinta-feira.

