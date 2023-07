Luciano Huck quebra protocolo e presenteia família com cadeira de rodas no quadro ‘The Wall’; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 11:12 Compartilhe

Neste domingo (30), o ‘Domingão com Huck’, da TV Globo, recebeu o casal Naiane e Márcio, que participou do quadro ‘The Wall’, a famosa disputa financeira com a parede do programa.

Pais do jovem João Paulo, Naiane e Márcio se inscreveram no programa para conseguir levantar fundos e comprar uma cadeira de rodas especial para o filho, que é portador da Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença genética degenerativa e incapacitante. O item, avaliado em R$ 60 mil, possibilitaria ao adolescente ter mais liberdade, além de auxiliar na mobilidade do garoto.

Na disputa contra a parede, os pais de João Paulo arrecadaram R$ 22.703,00, valor insuficiente para adquirir a cadeira de rodas especial. Luciano Huck, apresentador do programa, contudo, surpreendeu Naiane e Márcio e anunciou que vai presentear a família com o item.

“Essa história para mim é de cortar o coração, eu sou pai. Usem esse dinheiro para comprar um presente, arrumar a casa de vocês, pois essa cadeira é do tio Luciano, fechou? A cadeira deixa comigo, eu mando aí para você. Do fundo do meu coração”, anunciou o apresentador.

Nas redes sociais, a atitude de Luciano Huck não passou despercebida e diversos internautas elogiaram a ação do apresentador.

Que coisa maravilhosa o Luciano doar a cadeira para o menino e o prêmio do #TheWall ficar para a família poder fazer outra coisa com o valor!!! Adorei, tô emocionado aqui!!!! #Domingão — Julio Gomes (@julitogomes) July 30, 2023

#domingão parabéns ao Luciano Huck por doar a cadeira ao João. — Aida Corrêa Maia (@AidaCorraMaia1) July 30, 2023

Luciano Hulk conseguiu me fazer chorar dando a cadeira pro menino viu — ardnaeL (@Abreuleandrax) July 30, 2023





