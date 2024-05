Luciano Huck promove futebol beneficente em prol do Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 10:29 Para compartilhar:

Luciano Huck, 52, achou outra forma de continuar ajudando a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal R7, o apresentador promoverá um jogo beneficente que será incluído na grade da Globo, no próximo domingo, dia 26. Toda a bilheteria da atração será destinada às vítimas das enchentes do RS.

Ainda de acordo com Ricco, o jogo, que será organizado pelo programa ‘Domingão com Huc’k, está previsto para começar às 16h. Os times serão formados por ex-craques da seleção brasileira e também famosos, que sabem jogar o esporte.

O local da partida ainda não foi definido. As negociações estão caminhando a respeito do Maracanã. Treinadores experientes que marcaram história no futebol, também serão convocados para o evento.

Doação milionária

Na semana passada, durante o ‘Domingão Com o Huck’ ao vivo, a dona Déa Lúcia revelou que Luciano Huck fez uma doação de R$ 1 milhão ao Rio Grande do Sul.

“Tem muita gente rica que é pão duro. Luciano Huck doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa”, revelou a veterana na atração.

Na sequência, o comunicador refletiu sobre a ação. “Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe”, concluiu o marido do Angélica.